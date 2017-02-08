العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مجلس التنسيق السعودي التركي يختتم أعمال دورته الأولى

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مجلس التنسيق السعودي التركي يختتم أعمال دورته الأولى
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اختتمت في العاصمة التركية أنقرة اليوم أعمال الدورة الأولى من مجلس التنسيق السعودي التركي.

الذي عقد خلال الفترة من 10 إلى 11 من شهر جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 7 إلى 8 من شهر فبراير الجاري.

ورأس وفد المملكة إلى هذه الدورة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما رأسها من الجانب التركي معالي وزير الخارجية السيد مولود جاويش أوغلو.

وجرى خلال اجتماعات المجلس بحث سبل تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والدفاعية ومكافحة الاٍرهاب.

كما تم مناقشة مجالات الاستثمار والزراعة والبيئة والتجارة والاقتصاد والطاقة والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها من المجالات.

وفِي نهاية الاجتماعات وقع الجانبان السعودي والتركي محضر نتائج الاجتماعات.

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التصنيف: دولية

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