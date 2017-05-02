مجلس (المنافسة) يؤكد على تعزيز مبدأ المنافسة العادلة

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الدمام- حمود الزهراني

ترأس معالي رئيس مجلس المنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع التاسع والأربعين للمجلس، وذلك في مدينة الرياض استعرض فيها أمين عام مجلس المنافسة المكلّف الأستاذ إبراهيم بن علي السالم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمذكرات والتقارير الفنية المقدمة من الأمانة العامة.

حيث أقر في الاجتماع مسودة التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 1437-1438هـ (2016م)، وما حققه المجلس من أعمال وأنشطة لتحقيق وتنظيم، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات …

كما أمر المجلس البدء بتحريك بعض الدعوى الجزائية ضد بعض المنشآت التجارية وذلك لمخالفتهم نظام المنافسة، كما اطلع المجلس على عدداً من القرارات ذات العلاقة بالبحث والتقصي في عدد من الشكاوى الواردة للأمانة العامة، واتخذ المجلس حيالها عدداً من القرارات والتوصيات…

ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.