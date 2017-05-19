مجلس محافظي البنك الإسلامي يختتم أعمال اجتماعه السنوي

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جدة – عبدالله صقر

رفع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في ختام أعمال اجتماعه السنوي الثاني والأربعين الذي انعقد بمدينة جدة خلال الفترة من 18-22 شعبان 1438هـ (14-18 مايو 2017م) إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،يحفظه الله، أوفى آيات الشكر والتقدير على رعايته الكريمة للاجتماع وعلى الدعم الذي ما فتئ يقدمه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وللأمة الإسلامية جمعاء.

كما عبّر المجلس عن عميق الامتنان وصادق العرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرعاه الله، على دعم سموّه الدائم لمجموعة البنك في مساعيها الرامية إلى خدمة الأمة الإسلامية.

وأعرب المجلس عن عظيم شكره، وكريم امتنانه، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ،يحفظه الله،على كل التسهيلات المقدمة.

وشكر المجلس معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، نائب راعي الاجتماع، وزير المالية، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة المقر على تفضله بافتتاح الاجتماع وعلى التوجيهات الحميدة التي كان لها الأثر البالغ في تيسيره وإنجاح أعماله.

وألقى الدكتور بندر حجار كلمة أكد فيها على مواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا اللاجئين والنازحين وإعادة الإعمار وجهود الحد من البطالة وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهدافالبنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين يعتمد على المعرفة والكفاءة في تعبئة الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية في الدول الأعضاء.

وشدّد معالي رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أبو المال عبد المحيط (محافظ البنك عن جمهورية بنجلاديش) في كلمته على أهمية الإسراع بتوفير تعليم مبتكر ونوعي للشباب واستبدال التعليم التقليدي بتعليم يحفز الأطفال والشباب على الابتكار وطرح الأسئلة والتفاعل، مشيراً إلى أن البطالة قضية بالغة الأهمية وحلها يكمن في تشجيع الشباب وتمكينهم للبدء في مشاريع صغيرة حيث أنه لا يوجد اقتصاد قادر على توفير فرص وظيفية للجميع.

كما شهدت الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي توقيع عدد من اتفاقيات التمويل، يقوم البنك بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في (17) دولة من الدول الأعضاء، بحوالي (1.2) مليار دولار كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وكلاً من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وكان اليوم قبل الأخير من فعاليات الاجتماع السنوي قد شهد تسليم جوائز البنك للعلوم والتكنولوجيا لثلاث فئات حيث فازت عن الفئة الأولى جامعة إندونيسيا نظير إسهاماتها وإنجازاتها العلمية والتكنولوجية، وعن الفئة الثانية فازت كلية الهندسة للكيمياء والطاقة بجامعة التكنولوجيا في ماليزيا لأبحاثها الرائدة في تطوير الأغشية المتقدمة التي تستخدم في فصل الغاز في صناعة النفط ومعالجة المياه المستعملة، وعن الفئة الثالثة كلية الطب بجامعة الجزيرة في السودان لوضعها نظاماً فريداً ومبتكراً للتعليم والتدريب الطبـي.

كما شهدت المناسبة تسليم متسابقة جزائرية ومركز فلسطيني لجائزة البنك الإسلامي لمساهمة المرأة في التنمية لعام 2017م حيث فازت السيدة حميدة كتاب من الجزائز بهذه الجائزة نظير دورها الريادي في زيادة الوعي وتسهيل الكشف المبكر عن السرطان في حين فاز مركز دنيا بالجائزة نظير عمله الرائع في تقديم خدمات الفحص والكشف المبكر وإعادة التأهيل وتوفير خدمات للنساء المتضررات.

هذا وقد تقرر حجب جائزة البنك الإسلامي للتنمية للعام الحالي 1438هـ (2017م) في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وفي سؤال لـ(البلاد) عن الرؤية الجديدة في خطة البنك وآلية تنفيذها زمنياً وعن إمكانية البحث على المدى المتوسط من دخول البنك في مشاريع إدخار المعادن الثمينة كالذهب وإمكانية تحويل الدينار الإسلامي إلى عملة متداولة أجاب الدكتور حجار:” بالنسبة لبرنامجنا خلال السنوات القادمة لقد وضعنا خطة تنفيذية للرؤية الجديدة وآليات تنفيذها ستتم بشكل تدريجي في 2017 و2018 و2019 م. أما بالنسبة للادخار في المعادن الثمينة والعملات والدينار الإسلامي فهذه كلها تعتبر أفكاراً وعندما تأتينا مكتوبة نقوم بعمل دراسات لها وبعد ذلك نضع عليها التوصيات ونتخذ بشأنها القرارات”.