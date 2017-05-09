مجمع الملك عبدالله الطبي يطلق حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

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جدة – إبراهيم المدني

تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة صباح أمس حملة تبرع بالدم لجنودنا أبطال الحد الجنوبي تحت شعار ( دمي فدا ترابك ياوطن ) بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة كشرطة جدة ، والمرور ، والجوازات ، والدفاع المدني ، وحرس الحدود ، و الأحوال المدنية ،

إضافة إلى تلفزيون جدة ، ووزارة التعليم ، والخطوط السعودية ، و جمارك مطار الملك عبد العزيز ، و شركة الكهرباء ، و المحكمة العامة بجدة ، إلى جانب الاتصالات السعودية ، و ناديي الأهلي و الإتحاد ، و تستمر الحملة إلى نهاية العام الجاري .

و تأتي هذه الحملة من باب المشاركة المجتمعية و استشعار المسؤولية ،و ترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في البذل و العطاء ، و تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين و مدنيين ، كما تهدف إلى نشر التوعية وَثَقَافَة التبرع بالدم في المجتمع ، وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه و المريض المحتاج للدم ، خصوصاً و أن حملات التبرع بالدم شهدت مؤخراً اقبالاً منقطع النظير يظهر الروح الوطنية المعطاءة لأبناء وطننا و دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذين يقدمون أرواحهم و دماؤهم الزكية للدفاع عن الدين والوطن .

ويهدف مجمع الملك عبدالله الطبي من هذه الحملة الوصول إلى ( 1000 ) وحدة دم ، حيث يشارك في هذه الحملة عدد من الكوادر الطبية و الفنية المؤهلة ، ستقوم بزيارات ميدانية في مقر أعمال الجهات المشاركة .