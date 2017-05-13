مجموعة السبع تتفق على التعاون لمكافحة الهجمات الإلكترونية

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أفادت مسودة بيان اجتماع لمجموعة السبع بأن وزراء مالية دول المجموعة سيتعهدون يوم السبت بتوحيد الجهود في سبيل مكافحة تفاقم خطر الهجمات الإلكترونية الدولية.

وكان هجوم إلكتروني عالمي قد أصاب عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في قرابة 100 دولة يوم الجمعة.

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها رويترز “ندرك أن الهجمات الإلكترونية تمثل خطرا متناميا على اقتصاداتنا وأن هناك حاجة لردود ملائمة على مستوى الدول”.

ودعت المسودة إلى ممارسات مشتركة لرصد أي نقاط ضعف في النظام المالي العالمي سريعا.

وأكدت على أهمية اتخاذ الشركات المالية والقطاعات في الدول إجراءات فعالة لتقييم وضع الأمن الإلكتروني.

وسيراجع وزراء مالية دول المجموعة مسودة البيان قبل نشره يوم السبت وتناقش البنوك المركزية في هذه الدول القضايا.

التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك خلال اجتماع يدوم يومين بمدينة باري الإيطالية.

وقال وزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان للصحفيين إن المناقشات التي كانت مقررة قبل هجمات يوم الجمعة جاءت “في الوقت المناسب مع الأسف