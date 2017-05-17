مجموعة قراصنة يتوعدون ببيع أسرار أدوات تجسس طورتها وكالة أمن أمريكية…!

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أعلنت مجموعة قراصنة مسؤوليتها عن تسريب أدوات تجسس إلكتروني استخدمتها وكالة الأمن الوطني الأمريكية:

منها وسائل استخدمت في هجمات على مستوى العالم بفيروس WannaCry.

إنها تعتزم بيع رموز يمكن استغلالها للتسلل إلى أكثر أجهزة الكمبيوتر والبرامج والهواتف استخداما في العالم.

وقالت جماعة القراصنة الشهيرة “قراصنة الظل” في بيان على الانترنت إنها:

ستبدأ اعتبارا من يونيو في طرح برمجيات لكل من يرغب في الشراء من أجل الوصول إلى بعض أهم الأسرار التجارية في عالم التكنولوجيا.

وقالت الجماعة إنها تخطط “لمبيعات بيانات ضخمة شهريا” …

وإنها قد تعرض أدوات لاختراق محركات بحث على الانترنت وشبكات توجيه الانترنت وأجهزة الهواتف المحمولة.

فضلًا عن استخدامات أحدث لبرنامج ويندوز 10 وبيانات مسروقة من بنوك مركزية.

وأضافت أنها مستعدة لبيع نقاط ضعف لم يتم الكشف عنها من قبل وتعرف باسم “zero days” والتي يمكن استخدامها لمهاجمة ويندوز 10 أحدث برامج شركة مايكروسوفت.

ولم تذكر المجموعة منتجات أخرى بالاسم في بيانها.

وهددت كذلك ببيع بيانات ضخمة من بنوك تستخدم شبكة سويفت الدولية للتحويلات النقدية.

وبيانات عن البرامج النووية والصاروخية لروسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولفتت جماعة شادو بروكرز أنظار العالم لأول مرة في أغسطس آب عندما أجرت محاولة فاشلة لبيع أدوات تجسس إلكتروني أقدم قالت إنها سرقت من وكالة الأمن الوطني الأمريكية