محافظ الطائف يزور العربات المعلقة وقرية الكر السياحية

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الطائف – واس

قام محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني ، بجولة تفقدية على مشروع العربات المعلقة بالهدا وقرية الكر السياحية للوقوف على المشروعات التي تنفذها شركة الطائف للاستثمار والسياحة.

واستمع في بداية الجولة من المدير التنفيذي للشركة بندر بن معمر، إلى شرح عن المشاريع السياحية الجديدة التي تعتزم الشركة تنفيذها بالإضافة إلى ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من مشروعات تنموية كان لها بالغ الأثر في التنمية بالطائف. وتجول المحافظ على عدد من المنشآت التي تم تطويرها لتقدم مزيداً من الخدمات للسواح والمصطافين الذين يتزايد عددهم عاماً بعد آخر، وشاهد عرضاً مرئياً عن الإنجازات التي حققتها المشاريع على صعيد التنمية السياحية والمشاركة في النهوض بها إلى مكانة متقدمة .

وعبر محافظ الطائف المكلف في ختام الجولة عن سعادته بما رآه من مشروعات تخدم التنمية في الطائف ,وتواكب رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 التي ستكون حافزا قوياً للدفع بعجلة التنمية والتطوير في هذه المشروعات الحيوية بالطائف لآفاق المستقبل من أجل تحقيق مزيد من التطور والنجاح ، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.