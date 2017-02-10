محافظ الطائف يستقبل وفد “عيش السعودية “

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الطائف – البلاد

استقبل محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني بمقر المحافظة، وفداً طلابياً يضم 35 طالباً من تعليم محافظة الأحساء ضمن برنامج “عيش السعودية ” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ورحب الميموني بالطلاب ومرافقيهم، مؤكداً أهمية الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء مناطق ومدن المملكة، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات تتيح الفرص لأبنائنا في جميع المناطق للتعرف على ربوع بلادهم .

واستمع المحافظ لشرح من المرشد السياحي بهيئة السياحة بمحافظة الطائف احمد الجعيد, عن البرنامج الهادف إلى تعزيز الانتماء بالوطن وتقوية الترابط بين أفراد المجتمع، وتبنته الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتنفذه بالشراكة مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأضاف الجعيد, أن البرنامج يعتمد بشكل رئيس على الرحلات كأهم الوسائل التي يمكن أن تحقق تقوية علاقة المواطن بوطنه من خلال تعريفه بوطنه خارج مجتمعه الذي نشأ فيه، مفيداً أن الوفد سيقوم على مدى يومين بزيارة المواقع الأثرية والتراثية بالمحافظة.

من جانبهم عبر أعضاء وفد ” عيش السعودية ” الطلابي عن شكرهم لمحافظ الطائف المكلف على الحفاوة وحسن الاستقبال .