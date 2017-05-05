محافظ النقد يستبعد حدوث اندماجات بنكية

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الرياض – رويترز

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي امس إنه لا يرى مزيدا من عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي في الأفق وأضاف : “لا أري أي اندماجات في الطريق.”

وكانت رويترز قالت في مارس إن بنك كريدي أجريكول الفرنسي فوض جيه.بي مورجان لتقديم المشورة له في البيع المحتمل لحصته البالغة 31 بالمئة في البنك السعودي الفرنسي. وقال الخليفي امس إنه التقى مع مسؤولين من كريدي أجريكول لكنه لم يتلق منهم طلبا بالموافقة على بيع الحصة.

وذكر أيضا أن مؤسسة النقد تتبنى سياسة منفتحة بشأن البنوك الأجنبية التي تسعى لفتح فروع جديدة بالمملكة، بما يشير إلى أن السلطات مستعدة مبدئيا للنظر في الطلبات.

وقال إن بنك الإمارات دبي الوطني فتح المزيد من الفروع في السعودية وإن مؤسسة النقد لديها طلب من بنك آخر لكنه لم يفصح عن اسم البنك.