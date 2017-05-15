محافظ عنيزة يزور ملتقى الوراقين

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عنيزة – البلاد

زار محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن ابراهيم السليم ، ملتقى الوراقين الأول ، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية في سوق المسوكف الشعبي ، بحضور المشرف العام على الملتقى مساعد السعدوني ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد القاضي وعدد من أعيان وأهالي المحافظة وفريق العمل.واطلع المحافظ على الأركان المصاحبة كركن دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومؤسسة البريد السعودي ،

كما شاهد مؤسسة الشيخ ابن عثيمين ومركز بن صالح الاجتماعي وركن النسخ والتجليد بالأحساء ومقتنيات عبدالرحمن العويد وأحمد الوشمي وفوزية الحميضي ، علاوة على ركن القراءة الذي يهدف لتهيئة الأجواء المناسبة للأطفال ليتمكنوا من القراءة ومسرح الندوات التي نظم ندوة بعنوان” الوثائق التاريخية” وندوة ” المخطوطات”.

واشتملت الزيارة المركز الإعلامي وركن الضيافة وجلسات الزوار واستراحة الطفل والفن التشكيلي والخط العربي.

من جانبه أبدى محافظ عنيزة إعجابه بالملتقى الذي يعد إضافة لروزنامة الفعاليات بالمحافظة ، مشيراً الى انه يمتاز بالصبغة الثقافية و يهتم بإيجاد مكان للمهتمين بالمخطوطات والقصاصات القديمة والعملات النادرة ، مشيداً بتنوع المشاركات والمشاركين وتعددهم من مختلف مدن ومناطق المملكة مما يؤكد مدى العلاقة المتينة بين أبناء الوطن تحت ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.