محترفو الرائد… بانجورا الأبرز.. والسامبا لا طعم ولا لون

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جدة- البلاد

أنهى فريق الرائد موسمه بدوري جميل للمحترفين، في المركز الخامس بلائحة الترتيب، بعد أن جمع 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب (السادس). ونستعرض فيما يلي، ملخصاً عمّا قدمه أجانب الرائد، خلال موسم 2016-2017، الذي توج بلقبه الهلال.- أدريانو ألفيس – البرازيل: انضم ألفيس إلى صفوف الرائد، خلال الصيف الماضي، وخاض 8 مباريات فقط مع فريقه في دوري جميل خلال الموسم المنصرم. سجل هدفاً وحيداً في (633 ) دقيقة له بقميص الرائد، وساهم في فوز الأخير على الفتح بالجولة الرابعة بنتيجة (3-2)، – دانييل أمورا – البرازيل: قدم أمورا مردوداً إيجابياً إلى حد كبير مع الرائد، قياساً إلى مركزه، وكان أحد الأوراق الأساسية في تشكيلة مدربه التونسي ناصيف بياوي، الذي اعتمد عليه في 25 مباراة. وطوال (2250) دقيقة، هي إجمالي مشاركات لاعب الوسط بالدوري، لم يسجل أي أهداف، واكتفى بصناعة 3 لزملائه، وتحصل على 4 بطاقات صفراء، – ويندر لويز – البرازيل: المحترف البرازيلي ضمن صفوف الرائد، ويلعب في خط الوسط، شارك في 10 مباريات فقط خلال الموسم الأخير من الدوري (557) دقيقة. وخلال مشاركته مع الرائد، سجل هدفين في شباك الفيصلي، والقادسية، وصنع هدفاً لزميله إسماعيل بانغورا في مباراة الباطن- إسماعيل بانغورا – فرنسا: هو واحد من أفضل اللاعبين الأجانب في النسخة الأخيرة من دوري جميل، وقاد فريقه باقتدار نحو إنهاء الموسم بالمركز الخامس في لائحة الترتيب. بانغورا ساهم بـ 22 هدفاً للرائد خلال الموسم المنقضي، سجل 18 وصنع 4، وهو بالمناسبة وصيف هدافي المسابقة بعد السوري عمر السومة.