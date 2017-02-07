محكمة العدل الدولية تتولى النزاع البحري بين الصومال وكينيا

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مقديشو- وكالات

احتشد مئات من الصوماليين في ساحة الجندي المجهول بحي بونطيري تأييداً لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بفصل النزاع البحري بين الصومال وجارتها الكينية.وقضت محكمة العدل الدولية الخميس بأن لها الاختصاص في فصل النزاع الحدودي البحري في مياه المحيط الهندي بين الصومال وكينيا بعد سماع الدعوى من الجانبين.

ورفعت الصومال دعوى قضائية إلى المحكمة الدولي عام 2015 بعد فشل المفاوضات بينها وبين كينيا لتسوية النزاع البحري وإقدام كينيا بتوقيع معاهدات من شركات أجنبية للتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها.وتبلغ المنطقة المتنازع عليها بين البلدين نحو مئة ألف كيلومتر مربع وهي منطقة غنية بالنفظ والغاز الطبيعي.وشارك في المظاهرة التي شهدتها العاصمة مقديشو عدد من مسؤولين الحكومة إلى جانب نائب رئيس بلدية مقديشو محمد أحمد ديرية وممثلين من المجتمع المدني. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تؤيد قرار المحكمة وقال ديرية ان “إحترام المتبادل بين دول الجوار هو مطلب للجميع ..”.