محللون سياسيون في باكستان: زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة تعكس نجاح السياسة الخارجية السعودية

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وصف محللون سياسيون ودفاعيون في باكستان بدء فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الخارجية بزيارة المملكة وحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بالنجاح الكبير للسياسة الخارجية والاستراتيجية السعودية.

ورأى المحللون أن نجاح المملكة في عقد قمة عربية إسلامية أمريكية قضى على مزاعم إيران التي كانت تنظر إلى نفسها بأنها قوة إقليمية كبرى ولا يمكن النظر في قضايا الشرق الأوسط بدونها.

وأكدوا من خلال وسائل الإعلام الباكستانية أن هذه الزيارة تعد أهم حدث على الساحة العالمية.

وقال المحلل الدفاعي الجنرال المتقاعد أمجد شعيب إن حضور رؤساء وزعماء أكثر من 50 دولة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض يعد في حد ذاته حدثًا تاريخًا يُجسد المكانة الرائدة للمملكة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وستسهم في خلق فرص عمل جديدة في البلدين.