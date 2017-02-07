محمد بن راشد يقدم وصفته للمنطقة العربية

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دبي- وكالات

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تفاصيل الجلسة التي سيتحدث فيها خلال القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة، والتي خصصها لمناقشة إمكانية استئناف المنطقة لحضارتها.

ويأتي حوار الشيخ محمد بن راشد في القمة التي ستنطلق الأحد 12 فبراير، ولمدة 3 أيام، حول سبل استئناف الحضارة، لتصبح مهمة استئناف الحضارة حراكا عربياً شاملا تستفيد منه جميع الدول من تجاربها وخبراتها.

وسيقدم آل مكتوم تجربته القيادية ووصفته للمنطقة العربية لاستنهاض قواها واستئناف مسيرتها الحضارية وسيكون الحوار مفتوحا ليتسنى للجميع المشاركة عبر إرسال أسئلتهم له قبل الجلسة التي ستعقد في أول أيام القمة العالمية للحكومات.

ويعتبر آل مكتوم، من أبرز القيادات على المستوى العالمي التي تتمتع بإجماع دولي على نجاح تجربته في الحكم والقيادة، إذ تمتاز تجربته بالجمع بين الحداثة والأصالة، بين الارتقاء المادي والحفاظ على القيم والموروث والهوية الوطنية، بين علمية مسيرة التنمية وإنسانيتها وهو ما يبدو جليا في طبيعة العلاقات التي تجمع بين أكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون بانسجام في دبي ودولة الإمارات تحت مظلة قانونية وتشريعية عززت قيم المساواة والاحترام بين الثقافات المختلفة.

وأكد حاكم دبي، في أكثر من مناسبة، أن العقول والمواهب الشابة التي تتسلح بالعلم والمعرفة، هي “الثروة التي لا تنضب، وهي لبنات الحضارة والازدهار”.

وتميز حوار الشيخ محمد بن راشد، لشعب الإمارات في القمة الحكومية الأولى في 2013، بالشفافية، واعتبر في حينه “مدخلا لبناء منهاج وطني شامل”.