محمد بن نواف يؤكد تميز العلاقات السعودية البريطانية

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لندن- واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الاجتماع الدوري للملحقين ومديري المكاتب التابعة للسفارة وذلك في مقر الملحقية الثقافية في لندن.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على آخر التطورات في العلاقات السعودية البريطانية، وأهم نتائج الزيارات الرسمية والاجتماعات التنسيقية والتشاورية التي تصب في مصلحة تنمية العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأكد الأمير محمد بن نواف خلال الاجتماع على الدور المحوري للعلاقات السعودية البريطانية الممتدة عبر التاريخ، وضرورة بذل الملحقين ومديري المكاتب التابعة للسفارة أقصى جهودهم للتعاون في المجالات التي تقع في حدود إشرافهم الفني.

وتجول سموه عقب الاجتماع على أقسام الملحقية الثقافية أطّلع خلالها على آخر الخطط الاستراتيجية والتنظيمات الإدارية التي شهدتها الملحقية في مجالات تنمية العلاقات الثقافية، وخدمة الطلبة المبتعثين.

وقد أعرب الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي عن شكره وتقديره لسمو السفير على منحه الملحقية الثقافية فرصة احتضان الاجتماع الدوري للملحقين ومديري المكاتب التابعة للسفارة،

مثمناً اهتمام سموه للوقوف على أعمال واحتياجات منسوبي الملحقية،

مشيرًا إلى أن توجيهات سموه كانت محفزة لجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية في الملحقية ومنسوبيها لبذل قصارى جهودهم في تقديم أفضل الخدمات للطلبة المبتعثين وتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية مع المؤسسات البريطانية.