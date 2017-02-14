مخابز جدة : غرامة انتقاص الخبز 5 آلاف ريال

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جدة ــ البلاد

توعدت لجنة المخابز بغرفة جدة بإيقاع غرامة مالية قدرها “5” آلاف ريال على من يثبت انتقاصه لوزن الخبز ، فيما أكد مختص بحماية المستهلك، أن النظام يمنح “المبلغ “عن المخالفات 5% من قيمة الغرامة.

قال رئيس لجنة المخابز بغرفة جدة فايز حمادة ، في مقابلة لبرنامج “ياهلا” تعليقا على نفي المؤسسة العامة للحبوب السعودية رفع الدعم عن الخبز، أن دولتنا لم تفكر في رفع دعم الخبز منذ 35 عاما وأعتقد أن هذا الأمر غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أنه لم يصل اللجنة أي شيء عن رفع دعم الخبز.

ونفي أن يكون تحدث إلى أي جهة صحفية عن رفع دعم الخبز، وقال سنتخذ إجراء لأنها عملت لنا بلبلة، وشدد أن غرامة انتقاص وزن الخبز 5 آلاف ريال.

وأكد أن وزارة التجارة أغلقت اليوم 17 مخبزا، بسبب عدم التزامها بالوزن القانوني وهو 510 جم بريال.