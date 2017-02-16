العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مخالفة 123 مخبزا في 39 مدينة

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مخالفة 123 مخبزا في 39 مدينة
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الرياض – البلاد

نفذت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار منذ السبت الماضي جولات رقابية مكثفة ومستمرة في مناطق المملكة كافة للتأكد من التزام المخابز بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات

أسفرت حتى صباح أمس عن زيارة 668 مخبزاً في 39 مدينة من مختلف مناطق المملكة. وأوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها 123 مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، كم تم استدعاء أصحابها وإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.

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التصنيف: محليات

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