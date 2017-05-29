مدارس الجبيل تتصدر شهادات الاعتماد

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الجبيل – حمود الزهراني

حصلت مدارس الهيئة الملكية بالجبيل على شهادة الاعتماد المدرسي العالمي من منظمة أدفانس الأمريكية كإنجاز لأول مرة على مستوى المدارس الحكومية في المملكة. كما نفذت الهيئة الملكية بالجبيل (3763) فعالية خلال العام الحالي في مدارسها في مدينة الجبيل الصناعية ضمن مبادرات إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة لمواءمة الأهداف الاستراتيجية مع أهداف وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني من خلال ما يزيد عن 70 مبادرة.

وتم الإعلان عن هذه الإنجازات خلال الحفل السنوي الذي أقامته الهيئة مؤخرا لتكريم المعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين والطلاب المتميزين برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل في المركز الثقافي بالفناتير وحضور مديري العموم، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة الملكية، والقيادات التربوية والتعليمية، والطلاب المكرمين وأولياء أمورهم.

ويأتي هذا التكريم من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية نهاية كل عام دراسي عرفاناً وتقديرا للمبدعين الذين قدموا العديد من المشروعات والبرامج التربوية، وحققوا الكثير من المراكز الدولية والمحلية في سبيل الرقي ورفعة اسم الوطن عاليا في السماء.