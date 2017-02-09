مدارس سعودية تنال (12) وسام شرف من (ناسا)

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المدينة المنورة ــ البلاد

حصلت مدارس جلوب GLOBE البيئي بـ “تعليم المدينة” على (12) وسام شرف من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، في تقييم إدخال بيانات عام 2016 م لبرنامج جلوب GLOBE البيئي.

وحصدت الثانوية (11) وسام شرف في الربع الأول من عام 2016 في مجال الغلاف الجوي والمناخ ورطوبة وحرارة التربة وفي الربع الثاني في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء والعموم (pan- GLOBE)،

وفي الربع الثالث في مجال الغلاف الجوي، وفي الربع الرابع في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء، وبهذا يرتفع رصيدها الإجمالي إلى (40) وسام شرف،

فيما حصلت الثانوية (20) في الربع الرابع من عام 2016 على وسام شرف واحد في مجال الماء، وهذا في وقت وجيز نحو ثلاثة أشهر فقط.