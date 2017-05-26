مدارس فقيه تحتفل بتخريج 113 طالبا من الثانوية العامة

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جدة – عبدالهادي المالكي وصقر خالد

رعى الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية بحضور أولياء أمور الطلبة، الحفل السنوي لتخريج الدفعة الحادية عشرة من طلبة المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1438-1437 والذين بلغ عددهم113 طالبا جميعهم من حملة التخصصات العلمية.

وتضمن برنامج الحفل الذي جرت تفاصيله بمنتجع النورس على كورنيش جدة عدداً من الأناشيد والكلمات وعرضاً مرئياً لحفل تكريم الطُلاب المتميزين من خريجي هذه المدارس ليكونوا سواعد قوية وعقولاً نيرة تُسهم في بِناء الوطن وإعلاء صروح التقدم والبناء في سائر مفاصل هذا الوطن.

وبارك الشيخ عبدالرحمن فقيه للخريجين تخرجهم، وأوصاهم بمواصلة الجد والاجتهاد حتى ينالوا أرفع الدرجات وأرقى التخصصات التي تعينهم على تحقيق المستقبل المُشرِق الذي يتطلعون إليه.

كما وجه الشكر المُستحق والثناء الجميل لمدير عام المدارس الأستاذ ناصر مهنا اليحيوي على إدارته التربوية الناجحة وإلى مدير المرحلة الثانوية الدكتور سليمان محمد قطان وهيئة التدريس والإدارة بالمدارس والذين كان لحرصهم ومثابرتهم ومتابعتهم لطُلاب المدارس ما أثمر هذا الحصاد الطيب الذي نحتفل بإهدائه للوطن في هذه الليلة المباركة.

الجدير بالذكر أن مجموعة مدارس الشيخ عبدالرحمن فقيه سبق وأن حازت على جائزه التميز الثقافي وهي تحتفل سنوياً بطلابها الخريجين كما حصلت على ترخيص الاعتماد الدولي الذي يعترف بعالمية هذه المدارس بالإضافة إلى حصولها على المركز الثاني للتميز الإداري والتحصيل الدراسي على مستوى المملكة.