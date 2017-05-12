مداهمة منزل لبيع (الشمة الصفراء) ببيشة

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بيشة ــ البلاد

داهمت بلدية بيشة منزلا شعبيا وسط المحافظة تخصص في بيع الشمة الصفراء.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد بن حمد ال بشر، ان فرق الرقابة التابعة للمحافظة باشرت الموقع وضبطت كميات من الشمة الصفراء، فضلا مخالفة المنزل للاشتراطات الصحية .وأضاف آل بشر بان المحافظة ستشهد حملات مكثفة خلال الأسابيع القادمة ستشمل كافة المحلات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل مخالف. ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.