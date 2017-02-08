العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدرب النصر يركز على الجوانب التكتيكية

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مدرب النصر يركز على الجوانب التكتيكية
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الرياض- البلاد

ركز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باتريس كارتيرون في تدريب الفريق أمس على الجوانب التكتيكية، ومن بينها التدريب على الاستغلال الأمثل للفرص بالتركيز في التسجيل على مرمى صغير،

ثم أجرى بعد ذلك مناورة تكتيكية على ثلاثة أرباع الملعب، أوقفها المدرب عدة مرات للتوجيه بملاحظاته الفنية .

ثم توجهوا للصالة الرياضية حيث قاموا بتدريبات للقوة مع تمارين الإطالة لمدة نصف ساعة في الوقت الذي استمر حراس المرمى في تدريبات مكثفة في الملعب مع مدرب الحراس فهمي عبدالغني .

وكان باتريس قد سلم في بداية التدريب جائزة أفضل لاعب في مباراة الخليج والمقدمة من تطبيق النادي للاعب توماسوف، وقد نالها بناء على تصويت الجماهير له عبر حساب النادي بتويتر .

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التصنيف: الرياضة

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