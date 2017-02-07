مدرب ناساف : جاهزون للمواجهة

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الدمام-حمودالزهراني

قدم المدرب الأوزبكي برديف دروزيكول شكره لإدارة نادي الفتح على حسن الضيافة والحفاوة، التي تلقتها بعثة فريقه خلال تواجدها في الأحساء ، جاء حديثه ضمن المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس على خلفية لقاء فريقه مع الفتح، ضمن الملحق الأسيوي المؤهل لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا،

وعن متابعته للفريق الفتحاوي أضاف : نعرف أن الفتح فريق بطل، ومغاير تماما عن فريق الحد الذي تأهلنا على حسابه لهذه المرحلة، ومستعدون للمواجهة،

مبينًا أن لديهم المحترف دراغان الذي لعب سابقا فينادي هجر بالأحساء وقد أوضح لنا العديد من النقاط المهمة عن الفريق الفتحاوي، موضحا أن الدوري الأوزبكي لم يبدأ حتى الآن، ولعبنا العديد من المباريات الاستعدادية بالإضافة لمباراة الحد التيجعلتنا أكثر جاهزية.