العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدرسة التحفيظ تكرم الحافظين

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مدرسة التحفيظ تكرم الحافظين
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الدمام- البلاد
احتفت مدرسة تحفيظ القران الكريم المتوسطة بتكريم٦٠ طالبا من المرحلة المتوسطة اتموا حفظ كتاب الله عز وجل.

‏وقال الأستاذ وليد بن محمد الغامدي إن هذه الثلة من الطلاب الذين اختاروا مدارس التحفيظ يستحقون الاحتفاء لذلك حرصت المدرسة على تكريمهم إجلالاً لكناب الله تعالى .ونوه الى أن الحفل الذي حضرة اولياء أمور الطلاب تضمن عدد من الكلمات وتكريم الخريجين من قبل وكيل المدرسة عمر اليعقوبي وبعض المعلمين.

‏من جانب اخر نوه الاستاذ وليد الغامدي الى ان المدرسة ارسلت رسائل sms للطلاب الخريجين تهنئهم بالنجاح وتحثهم على الاستمرار في تعاهد القران الكريم والعمل بهديه.

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التصنيف: رمضانيات

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