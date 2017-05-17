مدني الرياض يغلق مواقع مخالفة في المدن والمحافظات

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الرياض-البلاد

انطلقت حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية في محافظات ومدن منطقة الرياض أمس الأول تحت إشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي.

وتأتي هذه الحملة الوقائية في إطار استعداد الدفاع المدني لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف ، حيث يعمل مفتشو السلامة بالكشف على العديد من الأنشطة المختلفة، ورصدت الحملة في يومها الأول عدداً من المخالفات في مواقع مختلفة سواء في مدينة الرياض أو المحافظات استوجبت بعضها الإغلاق الفوري بسبب خطورتها فيما أعطيت بعض المنشآت إشعارات لمعالجة مخالفاتهم بسرعة خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام بحسب نوع المخالفة .

وقد أسفرت الحملة في يومها الأول عن تسجيل عدد من المخالفات حيث تم إشعار 95 محلاً من مختلف الأنشطة وتم إغلاق 9محلات وتم تعديل ملاحظاتها بشكل فوري لـ20 محلاً .

وفي محافظة الخرج شملت الحملة 23 موقعاً تم مخالفة 10مواقع، حيث تضمنت المخالفات، وجود سكن عمالة واستغلال الارتدادات وعدم اكتمال الأنظمة الوقائية والتمديدات الكهربائية العشوائية والتخزين العشوائي وعدم وجود تصريح دفاع مدني وتعطل الأنظمة المتوفرة .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالجميع للعمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها والوقاية من الأخطار مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا سمح الله، ومعالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.