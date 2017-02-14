مدني العاصمة المقدسة ينفذ تجربة فرضية

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مكة المكرمة – البلاد

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ , حيث بدأت الفرضية ببلاغ تلقته الإدارة يفيد باشتعال النار في الدور الثاني من مبنى مستشفى الشفاء بشارع المنصور

وجرى انتقال الوحدات اللازمة , وتم عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين حيث نجم عن الحادث وفاة(شخص) وعدد(9) حالات إصابة وتم إخلاء عدد (6) إصابات للمستشفيات متخصصة ,

في حين تم معالجة (3) إصابات في الموقع واقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليها .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثا حقيقيا .