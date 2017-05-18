مدني جازان يتابع الأودية بالمنطقة

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جازان – البلاد

أبلغ مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الإدارات والمراكز بمحافظات المنطقة بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عنها وذلك عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة , وشملت معظم المحافظات وسالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب .

وأشار المتحدث الرسمي للمديرية إلى تلقي بلاغات عن احتراق عدد من محولات وعدادات الكهرباء حيث تمت مباشرتها من قبل الفرق الميدانية وإبلاغ شركة الكهرباء لمعالجتها , إلى جانب تلقي عدد من البلاغات عن انقطاعات في الطرق بمحافظتي العارضة وهروب , حيث جرى التنسيق في حينه مع جهة الاختصاص حيال فتح الطرق وإصلاحها , وكذلك بلاغات عن دخول مياه الأمطار لثلاثة منازل بمحافظة صبيا حيث تم إخلاء سكانها وتأمين السكن لهم بعد التنسيق مع فرع وزارة المالية .

وجدد المقدم القحطاني تحذيره من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.