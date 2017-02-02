مدني جدة يرصد 54 موقعا مخالفا لمتطلبات السلامة

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جدة ــ البلاد

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أمس “الاربعاء” ، حملة تفتيشية للكشف على مستودعات جنوب المحافظة للتأكد من اكتمال متطلبات السلامة ، وأسفرت الحملة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 35 دورية سلامة من ضباط وأفراد، عن رصد عدد 54 موقعا مخالفاً تم إعداد محاضر لتغريمها حسب نظام ولوائح الدفاع المدني التنفيذية , وتحرير 157 إشعار مراجعة لبعض المواقع لتصحيح وضعها.

وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد طلال بديوي، أن الحملة تأتي ضمن الخطة التنفيذية الميدانية للمسح الوقائي على مدار العام لمختلف الأنشطة والأحياء بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، ومتابعة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي.