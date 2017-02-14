العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدني جدة ينفذ حملة ميدانية للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة

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مدني جدة ينفذ حملة ميدانية للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة
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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم حملة ميدانية .

بجنوب المحافظة للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة .

وأوضح مدير الإدارة العقيد طلال بديوي أن هذه الحملة التي تستمر لثلاثة أيام .

تقام وفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة، وتهدف إلى معالجة وتصحيح أوضاع السلامة في كافة المنشآت للحد من مسببات حوادث الحريق .

وأشار إلى أن الحملة أسفرت في يومها الأول عن ضبط عدة مخالفات بحق 52 منشأة .

وإشعار مواقع أخرى بالمراجعة لتصحيح وضعها.

مهيباً بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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التصنيف: محليات

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