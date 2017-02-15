مدني جدة ينفذ حملة ميدانية

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جدة – البلاد

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أمس حملة ميدانية بجنوب المحافظة للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة .

وأوضح مدير الإدارة العقيد طلال بديوي أن هذه الحملة التي تستمر لثلاثة أيام , تقام وفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة، وتهدف إلى معالجة وتصحيح أوضاع السلامة في كافة المنشآت للحد من مسببات حوادث الحريق .

وأشار إلى أن الحملة أسفرت في يومها الأول عن ضبط عدة مخالفات بحق 52 منشأة , وإشعار مواقع أخرى بالمراجعة لتصحيح وضعها , مهيباً بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.