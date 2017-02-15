العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدني عسير يواصل البحث عن المفقود الذي جرفته السيول بأبها

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مدني عسير يواصل البحث عن المفقود الذي جرفته السيول بأبها
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تواصل فرق الإنقاذ بمدني أبها ميدانياً أعمال البحث عن المفقود.

الذي جرفته مياه السيول يوم أمس في أحد الأحياء بمدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي:

أن فرق وغواصي الدفاع المدني يعملون على مدار الساعة في البحث عن المفقود وتمشيط المواقع وبطون الأودية.

التي يُتوقع أن تجرفه السيول إليها, داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول , متمنياً السلامة للجميع.

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التصنيف: محليات

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