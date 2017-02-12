مدني مكة يباشر حادث تسرب غاز من شقة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

ورد بلاغ يوم الجمعة مفاده تسرب غاز في أحد المباني السكنية في حي جبل النور وعند وصول وحدات الدفاع المدني للموقع اتضح وجود تسرب لخليط غاز (البيوتان والبروبان) المستخدم في أسطوانات الطهي المنزلي بداخل إحدى شقق مبنى مكون من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين

واتضح أن الشقة موقع التسرب قد غادر ساكنوها الموقع في وقت مبكر من اليوم وعلى الفور جرى إخلاء الوحدات السكنية في المبنى بالكامل والمكونة من ثمان وحدات وتم عمل منطقة آمنة حول الموقع لتشبع المكان بالكامل بالغاز وجرى تعامل وحدات الدفاع المدني مع الحالة بالطرق العلمية المنظمة والعمل على إيقاف التسرب وتهوية الموقع وإعادة الوضع لما كان عليه دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أهاب بالمواطنين والمقيمين بالحرص والتأكد من اتباع الطرق الصحيحة في استخدام أسطوانات الغاز كحفظها في وضع رأسي ومكان مظلل

وفحص المواقد والافران والتأكد من إغلاق المحابس والصمامات الخاصة بها قبل النوم وعند مغادرة المنزل وفي حالة وجود رائحة غاز يلزم إخلاء المكان وفصل التيار الكهربائي من مصدره وإغلاق مصدر الغاز مع عدم اشعال أي مصدر حراري درءا لوقوع انفجار لحظي مع تهوية المكان والاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة(911) متمنين السلامة للجميع.