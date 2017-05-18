مدني نجران يختتم (الحرائق البترولية)

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نجران – البلاد

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، دورة تدريبية بعنوان “أساسيات مواجهة حوادث الحرائق البترولية”، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد غازي غرم الله الغامدي، وذلك بمركز تدريب الدفاع المدني بنجران.

واستهدفت الدورة 28 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة لتعريفهم بالمهارات اللازمة في مجال الإطفاء والإنقاذ والسلامة في حوادث الحرائق البترولية.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من البرامج والدورات الهادفة التي يسعى الدفاع المدني من خلالها إلى نشر الوعي الوقائي بين كافة شرائح المجتمع.