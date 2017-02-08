العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدني نجران ينفذ فرضية حريق بمستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة

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مدني نجران ينفذ فرضية حريق بمستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة
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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم .

خطة فرضية لنشوب حريق في مستشفى الولادة والأطفال بنجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بنجران بالإنابة النقيب عبدالله سعيد آل فارع :

أن الدفاع المدني تدخل للقيام بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق وإنقاذ المصابين والمحتجزين من المرضى العاملين بالمستشفى.

وبين أن الخطة تهدف إلى التأكد من جاهزية منسوبي مستشفى الولادة والأطفال للقيام بأعمال الدفاع المدني ومدى إلمامهم بالتعليمات.

والإجراءات اللازمة لإخلاء وإنقاذ المرضى في حالة الطوارئ ، ومدى قدرة واستجابة الجهات المشاركة في التعامل مع الحدث .

مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع في نهاية الخطة الفرضية مع الجهات المشاركة لتقييم الخطة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تعديلها.

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التصنيف: محليات

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