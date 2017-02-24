مدير الأمن العام يؤدي صلاة الميت على الشهيد القحطاني

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أبها – واس

أدى معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بعد صلاة ظهر أمس في جامع العمري بمحافظة خميس مشيط، صلاة الميت على العريف مبارك بن صالح القحطاني، أحد منسوبي شرطة محافظة ظهران الجنوب، الذي استشهد نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميلشيات الحوثية من الأراضي اليمنية أمس الأول على حي سكني بمحافظة ظهران الجنوب، بحضور محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

ونقل الفريق المحرج عقب الصلاة، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لوالد الفقيد وإخوته وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لمواساتهم، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم، والتي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.