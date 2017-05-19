مدير الأمن العام يدشن مكتب إدارة المشاريع

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الرياض- البلاد

دشـن معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أمس بمقر الأمن العام بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ” علم ” عبدالرحمن بن سعد الجضعي موقع مكتب إدارة المشاريع التطويرية بالأمن العام بالشراكة مع شركة علم وافتتاح المعرض المصاحب.

ويهدف هذا المكتب لرفع كفاءة وفعالية الأداء في جميع إدارة المشاريع بالأمن العام بشكل فعال والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إدارة المشاريع لمتابعة سير عمل المشاريع وتوحيد الجهود وتحسين الخدمات المقدمة.

وعبر الفريق المحرج خلال حفل التدشين على أهمية التقنية وتطوير قدرات العاملين التي من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتسهم في دفع عجلة التطوير إلى الأمام الأمر الذي ينعكس إيجابياَ على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمديرية العامة للأمن العام والمشاريع المنبثقة منها لمختلف إداراتها وقياس مدى تحقيقها للأهداف ورفع التقارير لمتخذي القرار لتحسين القدرة في اتخاذ القرارات من خلال تحــسين اَليات الوصول إلى المعلومات ومعالجة أوجه القصور إن حصل والنهوض بالإيجابيات خاصة في مهام الشرطة والمرور وأمن الطرق والدوريات الأمنية.