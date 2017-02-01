مدير الأمن العام يقلد ضباطا رتبهم الجديدة

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الرياض – واس

قلد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج عدد من ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم إلى رتبة “لواء”، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات .

وشملت الترقيات كل من : مدير الإدارة العامة للمعاهد بشؤون التدريب اللواء عبدالله جمعان النفيعي، وقائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي اللواء فهد سعود المعمر، واللواء خالد عبدالله الحركان من إدارة أمن الحج والعمرة، ومدير أنظمة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد بن سميحان العنزي، ومدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات المكلف اللواء خالد عبدالله بن محارب،

ومدير عام مكتب مدير الأمن العام اللواء عبدالرحمن عبدالله الدويش، ونائب قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي اللواء محمد إبراهيم الربيق، ومدير التجهيزات الأمنية اللواء خالد محمد العامري .

وهنأ الفريق المحرج المترقين، متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون هذه الترقية مداد خير لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن وأن تكون دافعا لبذل المزيد من الجد والعطاء .

وعبّر المترقون عن سعادتهم بالترقية، مؤكدين العزم على بذل مزيد من العطاء في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، مثمنين لمعالي مدير الأمن العام تقليدهم رتبهم الجديدة .