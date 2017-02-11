مدير جامعة جازان يلتقي المستجدين

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جيزان – البلاد

التقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، طلاب السنة التحضيرية والمستجدين في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 1437 /1438هـ ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور سلطان بن حسن الحازمي وعميد السنة التحضيرية الدكتور عبدالله زغيبي وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمد حبيبي ، وعميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور بركات مكرمي.

وأجاب معاليه خلال اللقاء على اسئلة واستفسارات الطلاب وأوصى وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بالتنسيق مع وكالة الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي بإقامة دورات تدريبية بداية كل فصل دراسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتطوير وتحديث مهاراتهم ومواكبة كل ما يستجد من تطوير في المجال الأكاديمي. وأبلغ الدكتور القحطاني ، الطلاب المستجدين ،

حرص الجامعة على تقديم دورها التربوي والاجتماعي إلى جانب دورها التعليمي في بيئة أكاديمية مثالية للطالب ولعضو هيئة التدريس معاً لتكون الثمرة مخرجات متميزة تسهم في بناء الوطن ونمائه.

وفي نهاية اللقاء كرم معالي مدير جامعة جازان الطلاب الحاصلين على معدلات متميزة (5-5) من طلاب السنة التحضيرية.