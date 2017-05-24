مدير جامعة طيبة يلتقي محافظ ينبع

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المدينة المنورة -جازي الشريف

التقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني بمحافظ محافظة ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين والشراكة بين جامعة طيبة بفرع ينبع والمحافظة.

وأكد معالي د.السراني على الدور الذي يقوم به محافظ ينبع م.السليم من خلال تقديم كافة التسهيلات لفرع الجامعة بينبع للقيام بدوره في تهيئة البيئة التعليمية، وأن الجامعة تسعى لإتاحة التخصصات التي تلبي احتياجات المحافظة.

وأبان د.السراني أن الجامعة تهتم بالفروع بمحافظات منطقة المدينة المنورة والتي تبلغ ستة أفرع ومنها فرع الجامعة بمحافظة ينبع، وأن إدارة الجامعة أطلقت شعار “الفروع أولاً في 2017” وذلك لدعم الفروع بكافة احتياجاتها وتأتي زيارة فريق الجامعة للفرع تفعيلاً للشعار.

وأضاف د.السراني أن الجامعة تسعى لتدريب القيادات والكوادر في الفروع من أجل خدمة المجتمع المحلي للمحافظات، وكذلك توفير بيئة تعليمية مريحة وجاذبة للطلبة في المحافظات.

من جهة أخرى التقى مدير الجامعة بمنسوبيها ومنسوباتها بفرع محافظة ينبع، وأكد على أهمية الدور المناط على عاتقهم للمساهمة في الارتقاء بالفرع والعمل على تقديم الخدمات الأكاديمية والتعليمية والإدارية على أكمل وجه.