مدير صحة جدة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد

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جدة – ابراهيم المدني

افتتح مدير صحة جدة د.عبد الرحمن السيالي صباح أمس قسم العناية المركزة بالمستشفى والذي يسع 36 سريراً ، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وأكثرها تطوراً لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين والتسهيل على المرضى والمراجعين وحث على تقليل فترة إنتظار المرضى بقسم الطوارئ.

كما قام بجولة على قسم الأشعة الداخلية والتداخلية بالمستشفى أطلع من خلالها على أحدث الأجهزة الموجودة بالقسم وما حدث من نقلة نوعية في قسم الأشعة ، كما تفقد أيضاً قسم الطوارئ وعلى أماكن الفرز الأولي (المبدئي) والفرز السريع بالطوارئ وعلى سير العمل بمركز المساعدية للأنف والأذن.

وفي ختام جولته أطلع على مشروع إنشاء مركز الأسنان الجديد بمستشفى الملك فهد، واستمع إلى شرح عن مراحل الإنشاء حاثاً الجميع سرعة إنجاز المشروع.

من جهة أخرى قدمت صحة جدة شكرها وتقديرها لإدارة ومنسوبي مستشفى الملك فهد العام بجدة وذلك نظير جهودهم المبذولة التي أسهمت بعد توفيق الله في حصول المستشفى على شهادة إعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI ) واجتيازهم للتقييم الشامل والمتكامل لتحديد مدى التزامهم بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز.

وأكدت صحة جدة أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لإستراتيجية الوزارة القائمة على الإلتزام بأعلى معايير نظم الجودة والتطوير والإهتمام بأمن وسلامة المرضى والسعي لتوفير أفضل الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى بجودة عالية وعلى درجة عالية من الأمان. وأعربت صحة جدة بأن يمثل هذا الاعتماد دافعاً قوياً للمستشفى للمضي قدماً في تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر لخدماتها الصحية سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الإداري.