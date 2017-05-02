العدد 21923 03 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يفتتح ملتقى مديري الموارد البشرية

0 تعليق 60 مشاهدة
مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يفتتح ملتقى مديري الموارد البشرية
شارك عبر واتساب

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري اليوم.

ملتقى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص بمدينة تبوك الذي نظمته الكلية التقنية بتبوك.

ويهدف الملتقى إلى بحث عوائق استقطاب وتوظيف خريجي الكلية, وإطلاع مديري الموارد البشرية على تخصصات الكلية.

وما فيها من إمكانيات مادية وبشرية تسخر كلها لتمد سوق العمل بخريجين اكتسبوا معارف ومهارات في تخصصاتهم وفق جودة عالية.

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق