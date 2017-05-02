مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يفتتح ملتقى مديري الموارد البشرية
شارك عبر واتساب
افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري اليوم.
ملتقى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص بمدينة تبوك الذي نظمته الكلية التقنية بتبوك.
ويهدف الملتقى إلى بحث عوائق استقطاب وتوظيف خريجي الكلية, وإطلاع مديري الموارد البشرية على تخصصات الكلية.
وما فيها من إمكانيات مادية وبشرية تسخر كلها لتمد سوق العمل بخريجين اكتسبوا معارف ومهارات في تخصصاتهم وفق جودة عالية.
التصنيف: محليات
التعليقات