مدير عام التعليم بمكة يُسلم 180 ألف ريال لدعم مدارس التطوير

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

سلم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي 18 مدرسة بتعليم مكة ” 6 ثانويات ، 5 متوسطات ، 7 ابتدائيات” شيكات الدعم المالي لمدارس تطوير للعام 1437 -1438 هــ بحضور مدير وحدة التطوير بالإدارة الدكتور منيف المطرفي وقائدي مدارس تطوير .

ونوه الحارثي باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعليم من خلال مشروع تطوير التعليم الذي أولى التعليم عناية خاصة, موضحا أن التطوير يبدأ من المدرسة والنجاح يحتاج إلى عنصر مادي والذي سيسهم في تحقيق أهداف المدارس وتطوير أدائها.

وأضاف الحارثي أن الدعم المالي يهدف لتمكين المدارس المطبقة للبرنامج من إدارة عملية التطوير وتوجيهها للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مستوياتها ومساعدة المدارس في تنفيذ برامجها المختلفة والمشاريع النوعية المتعددة وتحقيق متطلبات نموذج تطوير المدارس لاستجابتها لاحتياجات طلابها والمجتمع المحلي المحيط بها من أجل تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية وبناء الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي والارتقاء بالعمل التشاركي داخل المدرسة من خلال مجموعات التعلم المهنية ولجان التميز والجودة في المدرسة وهذا سيساهم في تخريج جيل يقوم على سواعده بناء الوطن .

من جانبه أوضح مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم مكة منيف المطرفي أن المدارس التي تسلمت شيكات الدعم بلغت / 18 / مدرسة بمبلغ إجمالي 180 ألف ريال بواقع 10آلاف ريال لكل مدرسة فيما تم اشتراط الدعم قبول الخطة والدعم يكون فقط للبرنامج والمشاريع والفعاليات الواردة في الخطة.