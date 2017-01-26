مدير مدني منطقة مكة يزور الجمعية الخيرية

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مكة المكرمة – البلاد

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي أمس يرافقه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد علي المنتشري وعدد من ضباط الإدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التقوا خلالها رئيس مجلس إدارة الجمعية حاتم بن حسن قاضي, الذي قام بالتعريف بأنشطة الجمعية والآلية التي تتبعها في إيصال خدماتها الصحية والاجتماعية.

كما زار الجميع مركز غسيل الكلى ومركز السمع والنطق وأقسام الجمعية المتنوعة, واطلعوا على ما تحويه من أجهزة تقنية متقدمة وكوادر وأطقم طبية وتمريضية مؤهلة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعبر اللواء المطرفي وزملاؤه, بعد الزيارة عن تقديرهم لما شاهدوه من مجهودات كبيرة مقدمين شكرهم للقائمين والداعمين على تنفيذ تلك الخدمات والأعمال سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.