مدينة العلوم والتقنية تبرم 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء

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وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم، 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بمقر المدينة في الرياض.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، بحضورالرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء المهنس زياد بن محمد الشيحة ، وعدد من كبار المسؤلين في الجهتين، إنشاء مركز تميز لأبحاث وتطوير التكييف، بهدف تطوير التقنيات المستخدمة حالياُ من أجل تحسين أدائها، ورفع كفاءة استخدامها للكهرباء، وإجراء بحوث لتقنيات جديدة مثل استخدام حرارة الشمس كمصدر مباشر للطاقة اللازمة للتكييف، وسيكون مقر هذا المركز في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بتركيب معوضات قدرة غير فاعلة لتحسين الجهد الكهربائي في شبكة التوزيع، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توظيف الخبرات العلمية والعملية الذاتية في مجال معوضات القدرة لتحسين الجهد الكهربائي في شبكة التوزيع وخاصة المناطق النائية، لاستثمار المعرفة في توطين التقنيات المتعلقة بصناعة معوضات القدرة غير الفاعلة.

ووقع رئيس الشركة الكهرباء لتطوير المشاريع المهندس خالد الراشد و الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر اتفاقية للتعاون في مجال الابتكار و ريادة الاعمال ببرنامج بادر للتقنية بالدمام نواف الصحاف، وذلك للإسهام في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال بالمملكة .

ووقعت المدينة مع الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم في مجال الابتكار مع شركة حاضنات ومسرعات الأعمال (BIAC) المشغلة لبرنامج بادر وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، بهدف توفير إطار عمل يمكن من خلاله للطرفين العمل في مجالات الابتكار، ومنها نشر وتوطيد ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتطوير بيئة الابتكار والتقنية.

ويأتي توقيع هذه المذكرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية 2030 الطموحة لتعزيز مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار.