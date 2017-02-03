العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مدينة الملك عبدالله ترسي عقودا للإنشاء بـ ١.٦ مليار ريال

0 تعليق 168 مشاهدة
مدينة الملك عبدالله ترسي عقودا للإنشاء بـ ١.٦ مليار ريال
شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

أرست مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، عقودا جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.6 مليار ريال .

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد, أن المدينة الاقتصادية مستمرة بالنمو، في ظل وضع مالي قوي يتيح لها الاستثمار والتوسع في أنشطتها لتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار إلى أن، نموذج التطوير الفريد من نوعه الذي تتبناه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويتم تمويله من قبل القطاع الخاص، يعد أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في النمو المتواصل في جميع قطاعات المدينة الاقتصادية,

لافتاً إلى أن المشروعات التي لا زالت قيد التنفيذ بلغت أكثر من 6 مليار ريال, وذلك لا يشمل عقود التنفيذ في ميناء الملك عبدالله وعقود الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة.

الوسوم:

التصنيف: اقتصاد

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق