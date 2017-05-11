مردود محترفي العميد في جميل

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أنهى فريق الاتحاد الكروي الأول، موسمه بدوري جميل للمحترفين في المركز الرابع بـ 52 نقطة. وفيما يلي أبرز ما قدمه محترفو العميد، خلال النسخة الأخيرة من الدوري.

1- محمود كهربا (مصر): انضم كهربا إلى صفوف الاتحاد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، قادماً من الزمالك المصري، وقدم مستوى متميزًا مع الفريق في دوري جميل.

وشارك الدولي المصري البالغ من العمر 23 عاماً، في 20 مباراة منها (19) بالتشكيلة الأساسية، بإجمالي (1655 دقيقة). وسجل كهربا 16 هدفاً، اعتلى بهم قائمة هدافي فريقه، منها 10 بقدمه اليمنى و6 بيسراه، وأكثر الفرق التي سجل في مرماها هي الوحدة (4 أهداف). وصنع اللاعب الذي انتهت إعارته، وعاد مجدداً للزمالك 3 أهداف لزملائه، وتحصل على 4 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد.

2- أحمد العكايشي (تونس): تعاقد الاتحاد مع العكايشي لاعب النجم الساحلي التونسي السابق، لقيادة هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك العكايشي في 15 هدفاً لفريقه بدوري الموسم، الذي انتهت فعالياته، خلال 18 مباراة شارك فيها مع الاتحاد. العكايشي سجل 9 أهداف، منها 6 بالقدم اليمنى، و3 باليسرى، وصنع لزملائه 6 آخرين، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة في كلاسيكو الاتحاد والهلال، بالدور الثاني. وشكل العكايشي ثنائية مميزة مع المصري كهربا، في خط هجوم الفريق، وشاركا مجتمعين بـ 34 هدفاً للاتحاد في النسخة الأخيرة من دوري جميل.

3- فهد الأنصاري (الكويت): انتقل الأنصاري البالغ من العمر 30 عاماً، إلى صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة، قادماً من القادسية الكويتي. وسجل الأنصاري 4 أهداف للاتحاد، منها 3 بالقدم اليمنى، وهدفاً جاء نتيجة ارتطام الكرة بجسمه خلال مباراة فريقه أمام التعاون، بالدور الثاني. وشارك الأنصاري في 24 مباراة بالدوري (2115 دقيقة)، وصنع هدفين لزملائه في مباراتي الاتفاق والفتح، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

4- كارلوس فيلانويفا (تشيلي): حصل الاتحاد على خدمات فيلانويفا لاعب الشباب الإماراتي السابق، وأعلن التعاقد معه بشكل رسمي خلال شهر يوليو من العام الماضي. وقدم فيلانويفا مردوداً إيجابياً مع ناديه، وشارك في 24 مباراة (2152 دقيقة)، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 9 لزملائه. وتحصل اللاعب التشيلي على 4 بطاقات صفراء مع الاتحاد، وتعرض للطرد مرة وحيدة خلال مواجهة الخليج، التي انتهت بفوز فريقه (3-2).