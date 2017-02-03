مرسي : لهذا السبب حولنا الباعور للاستثمار

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مكة المكرمة ـ البلاد

أكد هشام مرسي رئيس نادي الوحدة بأن ثقته كبيرة بالمحترفين الأجانب الذين انضموا مؤخراً إلى صفوف الفريق خلال الفترة الشتوية وقدرتهم على إحداث نقلة فنية كبيرة للفريق بالتعاون مع زملائهم لاعبي الفريق وظهورهم بمستوي مميز.

وأشار مرسي إلى أن الملعب سيكون أكبر دليل على هذا الأمر بداية من لقاء الفيصلي مقدماً شكره لجميع من وقف خلف النادي خلال المرحلة الماضية بالدعم المادي والمعنوي.

وأضاف مرسي أن الإدارة أجبرت على تحويل المدافع الدولي السوري جهاد الباعور إلي الاستثمار في اللحظات الأخيرة لليوم الأخير قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية إثر تعرضه في المران الأخير للإصابة والتي قد تغيبه أكثر من 15 يوماً عن المشاركة مع الفريق

وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني والطبي والإداري اتخاذ هذا القرار رغم أن الباعور من اللاعبين الأكفاء الذين قدموا مستويات مميزة أفادت الفرسان وعقده مستمر مع الفريق للموسم المقبل وسيحصل على جميع مميزات العقد حتى يعود للمشاركة مرة أخرى مع الفريق الموسم المقبل.