مركبة فضاء أمريكية تكتشف أعاصير وأنهرا من الأمونيا على كوكب المشتري

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قال باحثون يوم الخميس إن مركبة فضائية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تطير حول المشتري اكتشفت أعاصير ضخمة وأنهارا من غاز الأمونيا تخرج من أعماق أكبر كوكب في المجموعة الشمسية.

واكتشفت الأعاصير بينما كانت مركبة الفضاء (جونو) تقوم بأول اقتراب في سلسلة مزمعة من 12 اقترابا من المشتري يعتقد العلماء أنها ستهيئ المجال لتنمية الأرض وكواكب أخرى في النظام الشمسي.

وقال بحث نشر في عدد هذا الأسبوع من دورية “ساينس” العلمية إن جونو رصدت أعاصير ضخمة يصل قطرها إلى 1400 كيلومتر فوق القطبين الشمالي والجنوبي للمشتري.

ورصدت جونو أيضا حزاما من الأمونيا يمتد من قمة الغلاف الجوي وحتى مئات الأميال داخل الكوكب وهو آخر مدى تمكنت أجهزة المركبة من رؤيته. وعثرت على معالم أخرى في الغلاف الجوي تدحض فكرة أنه مجرد خليط من الغازات.

وقال سكوت بولتون الباحث بمعهد ساوث ويست للأبحاث في سان انطونيو بولاية تكساس وقائد فريق الدراسة في اتصال هاتفي “المشتري يدهشنا بكل الطرق تقريبا. نرى دلائل على أنه مدهش للغاية”.

واعتمدت البيانات التي نشرت يوم الخميس على بيانات جمعت أثناء مرور جونو على بعد حوالي 4200 كيلومتر حول قطبي المشتري في السابع والعشرين من أغسطس آب.

ومن المتوقع أن تواصل المركبة دورانها حول المشتري لشهور مقبلة لتصل إلى أقرب نقطة من الكوكب كل 53 يوما لرسم خريطة داخلية للكوكب حتى يتسنى للعلماء معرفة المزيد عن كيف وأين تشكل المشتري.

ومثل الشمس يتألف الكوكب الغازي العملاق في معظمه من الهيدروجين والهليوم ويوجد به أيضا الكربون والنتروجين والأوكسجين وعناصر أخرى علاوة على مواد عضوية وغازات