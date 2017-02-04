العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين

0 تعليق 132 مشاهدة
مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين
شارك عبر واتساب

الرياض-واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن بتمويل ومتابعة من المركز.

وتستهدف هذه العقود تقديم الرعاية الطبية الكاملة لأكثر من (750) مصابا في محافظتي عدن وتعز وفق المعايير الطبية الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ,

بمتابعة وإشراف من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويأتي هذا التوقيع استمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز داخل وخارج اليمن لعلاج المصابين والمرضى اليمنيين.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق