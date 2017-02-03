مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 20 ألف سلة غذائية في الحديدة
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ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتلمس احتياج الأشقاء في اليمن .
الحديدة – البلاد
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً 20 ألف سلة غذائية في محافظة الحديدة احتوت على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية استفاد منها 120 ألف شخص عبر الشركاء المحليين.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتلمس احتياج الأشقاء في اليمن .
ويعد هذا البرنامج امتدادا لأكثر من 112 برنامجا نفذها المركز بكافة محافظات اليمن بمشاركة 80 شريكا أمميا ومحليا .
الوسوم:مركز الملك سلمان للإغاثة
التصنيف: محليات
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